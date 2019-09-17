Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Giro de Notícias

Saiba o que é notícia na CBN Vitória nesta terça (17)

Entre os assuntos: ministro da Saúde visita o Espírito Santo; o Estado tem redução do número de assassinatos por oito meses seguidos e governo estuda uso de cartões de crédito em ônibus na Grande Vitória

Publicado em 17 de Setembro de 2019 às 09:29

Publicado em 

17 set 2019 às 09:29
Em visita ao ES, ministro da Saúde fala do Hospital Infantil de Vitória. Luiz Henrique Mandetta diz que conversou com o secretário de Saúde, e que "vão ter que o trocar o pneu com o carro andando".
GIROCBN170919L
ES tem redução do número de assassinatos por oito meses seguidos. Pelo oitavo mês seguido o número de assassinatos é menor que o mesmo período do ano passado. O mês de agosto teve o menor índice de crimes contra a vida desde 1996. Governo estuda uso de cartões de crédito em ônibus na Grande Vitória. Um projeto piloto será testado em São Paulo.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026
Editais e Avisos - 02/06/2026
Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados