Saiba o que é notícia na CBN Vitória nesta terça (17)

Em visita ao ES, ministro da Saúde fala do Hospital Infantil de Vitória. Luiz Henrique Mandetta diz que conversou com o secretário de Saúde, e que "vão ter que o trocar o pneu com o carro andando".

ES tem redução do número de assassinatos por oito meses seguidos. Pelo oitavo mês seguido o número de assassinatos é menor que o mesmo período do ano passado. O mês de agosto teve o menor índice de crimes contra a vida desde 1996. Governo estuda uso de cartões de crédito em ônibus na Grande Vitória. Um projeto piloto será testado em São Paulo.