Saiba o que é notícia na CBN Vitória nesta terça (15)

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Entre os assuntos: Governo decide romper contrato com OS que administra o Himaba; Reativação de campos de petróleo deve gerar R$ 3 bilhões para o ES; Ciclovia da ponte de Camburi será interditada para conclusão das obras a partir de quinta (17)

Publicado em 15 de Outubro de 2019 às 09:19

Publicado em 

15 out 2019 às 09:19
Governo decide romper contrato com OS que administra o Himaba. O Ministério Público do Espírito Santo (MPES), através de uma Ação Civil Pública (ACP), já havia solicitado à Justiça o imediato afastamento do Instituto de Gestão e Humanização (IGH).
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Reativação de campos de petróleo deve gerar R$ 3 bilhões para o ES. O Espírito Santo foi contemplado por um programa nacional que pretende abrir a exploração de campos parados por empresas privadas. Ciclovia da ponte de Camburi será interditada para conclusão das obras a partir de quinta (17). A travessia continua liberada para pedestres e ciclistas na passarela sentido Praia do Canto.

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