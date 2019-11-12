Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Saiba o que é notícia na CBN Vitória nesta terça (12)

Mais três praias de Linhares são atingidas por fragmentos de óleo; Total de 400 kg de óleo já foram retirados de praias no Norte do ES; Governo federal reduz imposto para empresário contratar jovens

Publicado em 12 de Novembro de 2019 às 10:45

Publicado em 

12 nov 2019 às 10:45
Mais três praias de Linhares são atingidas por fragmentos de óleo. No total, os órgãos ambientais e as Forças Armadas recolheram a substância em dez praias no Norte do Espírito Santo.
GIROCBN12119L
Total de 400 kg de óleo já foram retirados de praias no Norte do ES. Material representa cerca de 0,01% do que foi recolhido das praias do Nordeste. Quase tudo o que foi recolhido está contaminado com areia, algas, conchas e terra. Resíduos foram retirados numa faixa de litoral de cerca de 160 km de três municípios. Governo federal reduz imposto para empresário contratar jovens. O pacote de medidas prevê um novo modelo de contratação com a desoneração sobre a folha de pagamentos para jovens.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Risco de AVC cresce no frio: veja 5 dicas para se proteger
Imagem de destaque
Até guerra influencia queda da Ufes em ranking internacional de universidades
Imagem de destaque
9 receitas de caldos para festa junina fáceis de fazer

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados