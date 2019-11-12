Saiba o que é notícia na CBN Vitória nesta terça (12)

Mais três praias de Linhares são atingidas por fragmentos de óleo. No total, os órgãos ambientais e as Forças Armadas recolheram a substância em dez praias no Norte do Espírito Santo.

Total de 400 kg de óleo já foram retirados de praias no Norte do ES. Material representa cerca de 0,01% do que foi recolhido das praias do Nordeste. Quase tudo o que foi recolhido está contaminado com areia, algas, conchas e terra. Resíduos foram retirados numa faixa de litoral de cerca de 160 km de três municípios. Governo federal reduz imposto para empresário contratar jovens. O pacote de medidas prevê um novo modelo de contratação com a desoneração sobre a folha de pagamentos para jovens.