Saiba o que é notícia na CBN Vitória nesta terça (10)

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Líderes dos caminhoneiros no ES descartam paralisação no dia 16; Assembleia aprova reajuste de 3,5% para servidores do ES; Cerca de 168 mil no ES vão receber décimo terceiro do Bolsa Família; Capixabas vão poder denunciar casos de corrupção no governo do ES por novo canal

Publicado em 10 de Dezembro de 2019 às 10:12

Publicado em 

10 dez 2019 às 10:12
Líderes dos caminhoneiros no ES descartam paralisação no dia 16. Manifestação foi convocada por um caminhoneiro na sede da CUT do Rio de Janeiro, mas lideranças capixabas afirmam que a categoria não vai parar no Espírito Santo.
Assembleia aprova reajuste de 3,5% para servidores do ES. Deputados também aprovaram um projeto que reajusta os subsídios do governador, vice-governador e secretários de Estado.
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Cerca de 168 mil no ES vão receber décimo terceiro do Bolsa Família a partir de terça (20). O valor médio do benefício junto com salário-extra por família, no Estado, será de R$ 355,98, de acordo com o Ministério da Cidadania.
Capixabas vão poder denunciar casos de corrupção no governo do ES por novo canal. Com o serviço, será possível informar, por telefone, tentativas de suborno, desvios de recursos, funcionários fantasmas ou fraudes em compras públicas relacionados ao Poder Executivo estadual.

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