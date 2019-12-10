Saiba o que é notícia na CBN Vitória nesta terça (10)

Líderes dos caminhoneiros no ES descartam paralisação no dia 16. Manifestação foi convocada por um caminhoneiro na sede da CUT do Rio de Janeiro, mas lideranças capixabas afirmam que a categoria não vai parar no Espírito Santo.

Assembleia aprova reajuste de 3,5% para servidores do ES. Deputados também aprovaram um projeto que reajusta os subsídios do governador, vice-governador e secretários de Estado.

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Cerca de 168 mil no ES vão receber décimo terceiro do Bolsa Família a partir de terça (20). O valor médio do benefício junto com salário-extra por família, no Estado, será de R$ 355,98, de acordo com o Ministério da Cidadania.