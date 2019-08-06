Saiba o que é notícia na CBN Vitória nesta terça (06)

Vitória registra a segunda tarde mais fria do ano. O Climatempo apontou que a tarde desta segunda-feira (5) foi a mais fria de 2019 com 22,9ºC.

A Receita Federal do Brasil em Vitória atenderá em sua nova sede, na av Beira Mar, a partir desta terça (6). Um incêndio na sede do MPF deixa andar de prédio interditado em Vitória até quarta-feira (07). Deputados devem manter veto de Casagrande a 13º do auxílio-alimentação. Vetos parciais do governador a projetos do MPES começaram a tramitar na Assembleia. Criação de 307 cargos comissionados já recebeu aval do governador