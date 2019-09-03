Saiba o que é notícia na CBN Vitória nesta terça (03)

Novos cortes na Educação e mais 1,1 mil bolsas suspensas na Ufes. Todas os benefícios pagos com recursos da universidade foram suspensos. Alunos de graduação que eram contemplados com os recursos já não vão receber a verba deste mês

Oito em cada dez detentos voltam para a prisão após liberdade no ES. O dado foi confirmado pelo secretário estadual de Justiça, Luiz Carlos Cruz. Único museu federal no ES, Solar Monjardim é fechado para obras. O local será interditado para visitações por tempo indeterminado a partir desta terça-feira (3).