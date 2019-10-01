Saiba o que é notícia na CBN Vitória nesta terça (01)

Capitão Assumção tem dez dias para apresentar defesa à corregedoria. Deputado estadual ofereceu, na tribuna da Assembleia, recompensa a quem matasse o suspeito do assassinato de uma jovem em Cariacica

O julgamento do caso Caso Gabriela Chermont foi adiado mais uma vez. Desta terça (1º), até sábado (5), o caminhão itinerante da Serasa estará Vitória, na Praça do Papa, das 08h às 18h. Em julho desse ano, Vitória indicava quase 130 mil pessoas endividadas. A Logos Hope, a maior livraria flutuante do mundo, chegará em Vitória no dia 9 de outubro.