Saiba o que é notícia na CBN Vitória nesta segunda (9)

Cinco dias depois do anúncio da anulação da eleição da Mesa Diretora para o biênio 2021-2023, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo publicou nesta segunda-feira (9) o decreto oficializando a renúncia dos deputados estaduais eleitos no pleito. A emenda constitucional que permite a eleição antecipada do comando da Casa continua valendo.