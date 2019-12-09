Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

GIRO DE NOTÍCIAS

Saiba o que é notícia na CBN Vitória nesta segunda (9)

Anulação de eleição na Assembleia Legislativa, ataque hacker ao Bike Vitória e movimento de fim de ano no Aeroporto de Vitória

Publicado em 09 de Dezembro de 2019 às 15:26

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

09 dez 2019 às 15:26
Cinco dias depois do anúncio da anulação da eleição da Mesa Diretora para o biênio 2021-2023, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo publicou nesta segunda-feira (9) o decreto oficializando a renúncia dos deputados estaduais eleitos no pleito. A emenda constitucional que permite a eleição antecipada do comando da Casa continua valendo.
GIROCBN091219TARDELUFS.mp3
E mais: ataque cibernético causa instabilidade no sistema de compartilhamento de bicicletas Bike Vitória; movimento de fim de ano no Aeroporto de Vitória deve crescer em relação ao ano passado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262
Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio
Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados