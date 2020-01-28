Saiba o que é destaque na CBN Vitória nesta terça (28)

A reconstrução de casas, pontes, infraestrutura urbana e rodovias destruídas por causa das chuvas no Espírito Santo deve custar em torno de R$ 500 milhões. A estimativa é do governador do Estado, Renato Casagrande (PSB).
GIROCBN280120TARDELUFS
E mais: a chuva deu uma trégua no Espírito Santo. No entanto, mais de 20 cidades capixabas ainda têm alertas de risco alto para deslizamentos ou inundações. O Estado tem mais de 12 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas por conta do temporal.
Saiba também: a confusão na Justiça envolvendo o Enem levou o governo do Espírito Santo a suspender o início do período de inscrições do programa Nossa Bolsa, previsto para começar nesta quarta-feira (29).