Saiba o que é destaque na CBN Vitória nesta terça (28)

A reconstrução de casas, pontes, infraestrutura urbana e rodovias destruídas por causa das chuvas no Espírito Santo deve custar em torno de R$ 500 milhões. A estimativa é do governador do Estado, Renato Casagrande (PSB).

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E mais: a chuva deu uma trégua no Espírito Santo. No entanto, mais de 20 cidades capixabas ainda têm alertas de risco alto para deslizamentos ou inundações. O Estado tem mais de 12 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas por conta do temporal.