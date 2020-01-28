Saiba o que é destaque na CBN Vitória nesta terça (28)

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Reconstrução após chuva, risco de deslizamentos e suspensão do Nossa Bolsa

Publicado em 28 de Janeiro de 2020 às 14:58

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

28 jan 2020 às 14:58
A reconstrução de casas, pontes, infraestrutura urbana e rodovias destruídas por causa das chuvas no Espírito Santo deve custar em torno de R$ 500 milhões. A estimativa é do governador do Estado, Renato Casagrande (PSB).
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E mais: a chuva deu uma trégua no Espírito Santo. No entanto, mais de 20 cidades capixabas ainda têm alertas de risco alto para deslizamentos ou inundações. O Estado tem mais de 12 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas por conta do temporal.
Saiba também: a confusão na Justiça envolvendo o Enem levou o governo do Espírito Santo a suspender o início do período de inscrições do programa Nossa Bolsa, previsto para começar nesta quarta-feira (29). 

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