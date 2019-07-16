Saiba o que é destaque na CBN Vitória nesta terça (16)

Usuários dos ônibus municipais de Vitória e Vila Velha terão que fazer a transferência de dados dos cartões de passe para o novo sistema de bilhetagem, assim como foi feito no Transcol em maio. O processo começa no próximo sábado (20).

Saiba também: a avenida Leitão da Silva, em Vitória, foi totalmente liberada nesta terça-feira, após ais de 4 anos do início das obras. As intervenções, no entanto, ainda não terminaram. E mais: capixabas já podem parcelar multas de trânsito no cartão de crédito. Saiba como dividir o débito em até 12 vezes.