Saiba o que é destaque na CBN Vitória nesta terça (14)

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Blitze para recolher cervejas contaminadas, fumaça vermelha da Vale e alerta de chuvas para o ES

Publicado em 14 de Janeiro de 2020 às 15:33

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

14 jan 2020 às 15:33
As vigilâncias sanitárias dos municípios da Grande Vitória intensificaram a fiscalização em supermercados para recolher garrafas de cerveja da Backer. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento determinou na segunda-feira (13) a suspensão da comercialização de todos os produtos da cervejaria mineira, fabricados entre outubro de 2019 e 13 de janeiro de 2020.
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Saiba também: a mineradora Vale tem até a próxima sexta-feira (17) para dar explicações ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) sobre a fumaça vermelha que foi vista na área da empresa na Unidade Tubarão, em Vitória, na tarde desta segunda-feira (13).
E ainda: a chegada de uma nova frente fria traz o alerta para chuvas intensas com possibilidade de tempestade de raios e grande acumulado de água para esta terça-feira (14). O aviso meteorológico foi emitido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). A abrangência do mesmo engloba cerca de 50 cidades do Estado, das regiões Sul, Caparaó, Serrana, Noroeste, Norte e na Grande Vitória.

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