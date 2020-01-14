Saiba o que é destaque na CBN Vitória nesta terça (14)

As vigilâncias sanitárias dos municípios da Grande Vitória intensificaram a fiscalização em supermercados para recolher garrafas de cerveja da Backer. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento determinou na segunda-feira (13) a suspensão da comercialização de todos os produtos da cervejaria mineira, fabricados entre outubro de 2019 e 13 de janeiro de 2020.

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Saiba também: a mineradora Vale tem até a próxima sexta-feira (17) para dar explicações ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) sobre a fumaça vermelha que foi vista na área da empresa na Unidade Tubarão, em Vitória, na tarde desta segunda-feira (13).