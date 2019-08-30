Saiba o que é destaque na CBN Vitória nesta sexta (30)

Walace Pontes é preso após se envolver em acidente na Reta da Penha, em Vitória, nesta sexta (30)

O delegado da Polícia Federal e ex-secretário de Justiça do Espírito Santo, Walace Pontes, foi detido na madrugada desta sexta-feira por embriaguez ao volante, após acidente em Vitória. Ele pagou fiança e nega que tenha bebido.

E mais: Mulheres capixabas poderão contar com uma rede de apoio para o desenvolvimento do empreendedorismo. E no quadro CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré recebeu o médico, doutor em Neurologia, Hebert Cabral, para falar sobre os danos do uso excessivo de smartphones.