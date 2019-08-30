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Saiba o que é destaque na CBN Vitória nesta sexta (30)

Ex-secretário se envolve em acidente, rede de apoio para mulheres empreendedoras e os danos do uso excessivo de smartphones são assunto na rádio que toca notícia

Publicado em 30 de Agosto de 2019 às 14:26

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

30 ago 2019 às 14:26
Walace Pontes é preso após se envolver em acidente na Reta da Penha, em Vitória, nesta sexta (30) Crédito: Roberto Pratti
O delegado da Polícia Federal e ex-secretário de Justiça do Espírito Santo, Walace Pontes, foi detido na madrugada desta sexta-feira por embriaguez ao volante, após acidente em Vitória. Ele pagou fiança e nega que tenha bebido.
E mais: Mulheres capixabas poderão contar com uma rede de apoio para o desenvolvimento do empreendedorismo. E no quadro CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré recebeu o médico, doutor em Neurologia, Hebert Cabral, para falar sobre os danos do uso excessivo de smartphones.
GIRO DE NOTÍCIAS CBN - 30-08-19 TARDE

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