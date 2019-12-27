Saiba o que é destaque na CBN Vitória nesta sexta (27)

O motorista vai começar o ano pagando mais caro pelo pedágio na Terceira Ponte. A Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp) autorizou um reajuste de 5% na tarifa, que passa a valer a partir de 0h do dia 1º de janeiro.

E mais: com expectativa de receber mais de um milhão de pessoas durante o verão, a Prefeitura de Guarapari publicou um decreto com as regras para uso das praias da cidade; pela 1ª vez em 23 anos, o Espírito Santo termina o ano com menos de mil mortes violentas.