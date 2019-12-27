Saiba o que é destaque na CBN Vitória nesta sexta (27)

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Pedágio da Terceira Ponte, fiscalização nas praias de Guarapari e homicídios no ES

Publicado em 27 de Dezembro de 2019 às 14:51

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

27 dez 2019 às 14:51
O motorista vai começar o ano pagando mais caro pelo pedágio na Terceira Ponte. A Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp) autorizou um reajuste de 5% na tarifa, que passa a valer a partir de 0h do dia 1º de janeiro.
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E mais: com expectativa de receber mais de um milhão de pessoas durante o verão, a Prefeitura de Guarapari publicou um decreto com as regras para uso das praias da cidade; pela 1ª vez em 23 anos, o Espírito Santo termina o ano com menos de mil mortes violentas.

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