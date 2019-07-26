Saiba o que é destaque na CBN Vitória nesta sexta (26)

Uma lei estadual determina, desde o final de 2018, que alunos de escolas estaduais apresentem o cartão de vacina no momento da matrícula. O objetivo é obter o controle e aumentar a vacinação de crianças e adolescentes. Porém, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) não acompanha os dados de maneira geral.
Também saiba mais sobre o projeto-piloto do Documento Eletrônico de Transportes (DT-e) no Espírito Santo, o que deve reduzir a burocracia para o transporte de cargas no país; e no quadro CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré explicou a ação dos hackers que invadiram celulares de integrantes do Governo Federal e do Congresso Nacional.
GIRO DE NOTÍCIAS - 26-07-19 - TARDE