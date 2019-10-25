Saiba o que é destaque na CBN Vitória nesta sexta (25)

Em portaria publicada nesta quinta-feira (24), no Diário Oficial da União, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que uma comissão foi criada para realizar o inventário para transferir a Reta do Aeroporto para o governo do Espírito Santo. A expectativa é de que, com isso, melhorias e investimentos na via sejam destravados, como a construção do viaduto nas proximidades do Apart Hospital.