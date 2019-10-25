Saiba o que é destaque na CBN Vitória nesta sexta (25)

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Transferência da Reta do Aeroporto para o Governo Estadual, greve dos petroleiros, saques do FGTS e rematrículas na rede estadual são alguns dos assuntos

Publicado em 25 de Outubro de 2019 às 14:23

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

25 out 2019 às 14:23
Reta do Aeroporto pode ser estadualizada Crédito: Caíque Verli
Em portaria publicada nesta quinta-feira (24), no Diário Oficial da União, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que uma comissão foi criada para realizar o inventário para transferir a Reta do Aeroporto para o governo do Espírito Santo. A expectativa é de que, com isso, melhorias e investimentos na via sejam destravados, como a construção do viaduto nas proximidades do Apart Hospital.
GIROCBN251019TARDEL
E mais: petroleiros entram em greve neste sábado (26); agências da Caixa funcionam no sábado (26) para saques do FGTS.

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