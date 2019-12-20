Saiba o que é destaque na CBN Vitória nesta sexta (20)

Após enfrentar neste ano de 2019 a segunda maior epidemia de dengue da história, o Espírito Santo já deve começar o ano de 2020 com um outro desafio: uma epidemia de Chikungunya. A doença passou a ser a nova ameaça para a chegada de 2020, em virtude dos casos registrados este ano na cidade do Rio de Janeiro, que quadruplicaram.