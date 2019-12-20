Saiba o que é destaque na CBN Vitória nesta sexta (20)

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Alerta para a Chikungunya no ES, funcionamento do comércio no fim de ano e interdição de ruas em Vitória para jogo do Flamengo

Publicado em 20 de Dezembro de 2019 às 14:49

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

20 dez 2019 às 14:49
Após enfrentar neste ano de 2019 a segunda maior epidemia de dengue da história, o Espírito Santo já deve começar o ano de 2020 com um outro desafio: uma epidemia de Chikungunya. A doença passou a ser a nova ameaça para a chegada de 2020, em virtude dos casos registrados este ano na cidade do Rio de Janeiro, que quadruplicaram.
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E mais: confira o funcionamento do comércio neste fim de ano; saiba quais ruas serão interditadas em Vitória para a final do Mundial de Clubes neste sábado (21).

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