Saiba o que é destaque na CBN Vitória nesta sexta (19)

Prática de 'rachid' é investigada na Câmara de Vereadores de Vila Velha. Um vereador é suspeito de cobrar parte dos salários dos servidores para manutenção dos cargos. Uma operação do Ministério Público do Espírito Santo cumpriu mandados de busca e apreensão nesta sexta-feira (19).

Saiba também: após registro de atropelamentos de ciclistas na Rodovia do Sol, em Vila Velha, Batalhão de Trânsito vai intensificar fiscalização para é flagrar motoristas bêbados e aumentar a segurança; companhia de economia mista, com parcela majoritária do Estado, criação da ES Gás pode baratear o preço do gás para o capixaba.