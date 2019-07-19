Saiba o que é destaque na CBN Vitória nesta sexta (19)

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'Rachid' na Câmara de Vila Velha, fiscalização de trânsito na Rodovia do Sol e expectativas da ES Gás

Publicado em 19 de Julho de 2019 às 15:30

Publicado em 

19 jul 2019 às 15:30
Câmara Municipal de Vila Velha Crédito: Guilhermi Ferrari
Prática de 'rachid' é investigada na Câmara de Vereadores de Vila Velha. Um vereador é suspeito de cobrar parte dos salários dos servidores para manutenção dos cargos. Uma operação do Ministério Público do Espírito Santo cumpriu mandados de busca e apreensão nesta sexta-feira (19).
 
Saiba também: após registro de atropelamentos de ciclistas na Rodovia do Sol, em Vila Velha, Batalhão de Trânsito vai intensificar fiscalização para é flagrar motoristas bêbados e aumentar a segurança; companhia de economia mista, com parcela majoritária do Estado, criação da ES Gás pode baratear o preço do gás para o capixaba.
GIRO DE NOTÍCIAS - 19-07-19 - TARDE

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