Saiba o que é destaque na CBN Vitória nesta sexta (18)

Neste sábado (19) acontece nas unidades de saúde de todo o Espírito Santo o dia "D" de vacinação contra o sarampo, para crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade. Saiba mais sobre o funcionamento das salas de vacinação na sua cidade.
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E mais: agências da Caixa funcionam neste sábado (19) e terão horário estendido na segunda (21) e terça (22) para saques do FGTS; internacionalização do Aeroporto de Vitória deve sair até novembro. Expectativa é de voo internacional entre Vitória e Buenos Aires, na Argentina.