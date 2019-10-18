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Saiba o que é destaque na CBN Vitória nesta sexta (18)

Dia "D" de vacinação contra o sarampo, saques do FGTS e internacionalização do Aeroporto de Vitória são assunto na rádio que toca notícia

Publicado em 18 de Outubro de 2019 às 14:31

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

18 out 2019 às 14:31
Agências da Caixa abrem em todo o Estado neste sábado para tirar dúvidas sobre o FGTS Crédito: Carolina Saitt
Neste sábado (19) acontece nas unidades de saúde de todo o Espírito Santo o dia "D" de vacinação contra o sarampo, para crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade. Saiba mais sobre o funcionamento das salas de vacinação na sua cidade. 
GIROCBN181019TARDEL
E mais: agências da Caixa funcionam neste sábado (19) e terão horário estendido na segunda (21) e terça (22) para saques do FGTS; internacionalização do Aeroporto de Vitória deve sair até novembro. Expectativa é de voo internacional entre Vitória e Buenos Aires, na Argentina.

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