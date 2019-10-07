Saiba o que é destaque na CBN Vitória nesta segunda (7)

Paralisada desde novembro de 2015 após o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), a mineradora Samarco vai receber a licença para a retomada das operações até o dia 25 deste mês. A previsão é que a retomada das operações em Anchieta aconteça a partir do segundo semestre de 2020, com 26% da operação. A informação foi divulgada nas redes sociais do governador Renato Casagrande na manhã desta segunda-feira (7).