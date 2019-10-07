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Saiba o que é destaque na CBN Vitória nesta segunda (7)

Volta das operações da Samarco em Anchieta, queixas sobre internet e vacinação contra o sarampo são alguns dos destaques

Publicado em 07 de Outubro de 2019 às 14:04

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

07 out 2019 às 14:04
Atividades na mineradora foram paralisadas em 2015, após rompimento de barragem Crédito: Fernando Madeira
Paralisada desde novembro de 2015 após o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), a mineradora Samarco vai receber a licença para a retomada das operações até o dia 25 deste mês. A previsão é que a retomada das operações em Anchieta aconteça a partir do segundo semestre de 2020, com 26% da operação. A informação foi divulgada nas redes sociais do governador Renato Casagrande na manhã desta segunda-feira (7).
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E mais: Vila Velha está no topo das reclamações quando se trata de conexão com a internet; Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo começou nesta segunda (7) para imunizar crianças de seis meses a menores de 5 anos.

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