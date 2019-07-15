Saiba o que é destaque na CBN Vitória nesta segunda (15)

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Reintegração de posse no Ourimar, vaquinha para Olimpíada Internacional e conclusão do estádio Kleber Andrade

Publicado em 15 de Julho de 2019 às 14:50

Publicado em 

15 jul 2019 às 14:50
Moradores em situação irregular foram retirados dos apartamentos em Ourimar Crédito: Bernardo Coutinho
Uma operação de reintegração de posse começou a ser realizada nesta segunda-feira (15) no Condomínio Ourimar, na Serra. São cumpridos mandados para desocupação de apartamentos irregulares, em que morador possui restrições contratuais ou o proprietário foi expulso por criminosos.
Saiba também: estudantes do Ifes de Cariacica pedem dinheiro no semáforo e fazem vaquinha virtual para participar de Olimpíada Internacional de Matemática; obras do estádio Kleber Andrade, em Cariacica, serão concluídas após 5 anos.
GIRO DE NOTÍCIAS - 15-07-19 - TARDE

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