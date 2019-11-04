Saiba o que é destaque na CBN Vitória nesta segunda (04)

Um homem foi preso, na tarde deste domingo (03), por guardar três fuzis AK-47, carregadores e drogasno bairro Itaquari, em Cariacica. De acordo com a Polícia Militar, o armamento poderia ser utilizado na guerra pelo controle de pontos de tráfico de drogas na região. Os tiros dos fuzis apreendidos podem chegar a 1,5 km.