Saiba o que é destaque na CBN Vitória nesta segunda (04)

Um homem foi preso, na tarde deste domingo (03), por guardar três fuzis AK-47, carregadores e drogasno bairro Itaquari, em Cariacica. De acordo com a Polícia Militar, o armamento poderia ser utilizado na guerra pelo controle de pontos de tráfico de drogas na região. Os tiros dos fuzis apreendidos podem chegar a 1,5 km.
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E mais: ao investigar suspeita de mancha de óleo em Conceição da Barra, técnicos e voluntários encontram tartaruga realizando desova na areia; Marinha alerta para ventos de até 60km/h no litoral capixaba.