Saiba o que é destaque na CBN Vitória nesta quinta (01)

Uma operação do Ministério Público do Espírito Santo, deflagrada nesta quinta-feira (01), prendeu oito pessoas suspeitas de participarem de uma fraude milionária no registro de veículos. Entre os detidos, estão servidores do Detran-ES

E mais: Bilete Único Metropolitano, o CartãoGV, passa a ser vendido em mais de 50 pontos da Grande Vitória. O cartão já é aceito no Transcol; governo mantém processo de renovação da frota com ônibus com ar-condicionado e sem a presença de cobradores. Até 2022, serão 600 coletivos desse modelo.