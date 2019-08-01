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Saiba o que é destaque na CBN Vitória nesta quinta (01)

Fraude em registro de veículos no Detran, novo cartão para o transporte público na Grande Vitória e o processo de implantação dos ônibus com ar-condicionado são os assuntos

Publicado em 01 de Agosto de 2019 às 13:57

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

01 ago 2019 às 13:57
Fraude de R$ 100 milhões é investigada no Espírito Santo Crédito: Divulgação/MPES
Uma operação do Ministério Público do Espírito Santo, deflagrada nesta quinta-feira (01), prendeu oito pessoas suspeitas de participarem de uma fraude milionária no registro de veículos. Entre os detidos, estão servidores do Detran-ES
GIRO DE NOTÍCIAS - 01-08-19 - TARDE LUFS
E mais: Bilete Único Metropolitano, o CartãoGV, passa a ser vendido em mais de 50 pontos da Grande Vitória. O cartão já é aceito no Transcol; governo mantém processo de renovação da frota com ônibus com ar-condicionado e sem a presença de cobradores. Até 2022, serão 600 coletivos desse modelo.
 

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