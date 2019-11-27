Saiba o que é destaque na CBN Vitória nesta quarta (27)

O deputado estadual Erick Musso (Republicanos), foi reeleito, nesta quarta-feira (27), como presidente da Assembleia Legislativa para o biênio 2021-2023. A eleição acontece dois dias após ser aprovada a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que permite a antecipação da eleição da Mesa Diretora da Casa.

E mais: além dos dias 25 de dezembro e 1° de janeiro, os servidores públicos do governo do Estado também devem ganhar folga nas vésperas do Natal e do Ano Novo; Flamengo joga final do Brasileiro Sub-20 em Cariacica.