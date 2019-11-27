Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

GIRO DE NOTÍCIAS

Saiba o que é destaque na CBN Vitória nesta quarta (27)

Eleição na Ales, ponto facultativo para servidores e decisão do Flamengo no ES

Publicado em 27 de Novembro de 2019 às 15:29

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

27 nov 2019 às 15:29
O deputado estadual Erick Musso (Republicanos), foi reeleito, nesta quarta-feira (27), como presidente da Assembleia Legislativa para o biênio 2021-2023. A eleição acontece dois dias após ser aprovada a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que permite a antecipação da eleição da Mesa Diretora da Casa.
GIROCBN27119TARDEL
E mais: além dos dias 25 de dezembro e 1° de janeiro, os servidores públicos do governo do Estado também devem ganhar folga nas vésperas do Natal e do Ano Novo; Flamengo joga final do Brasileiro Sub-20 em Cariacica. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Até guerra influencia queda da Ufes em ranking internacional de universidades
Imagem de destaque
9 receitas de caldos para festa junina fáceis de fazer
Plenário do Senado Federal
Senadores do ES assinam PEC do 'horário flexível' após avanço da 6x1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados