Saiba o que é destaque na CBN Vitória na tarde desta terça (13)

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Segundo dia de greve dos rodoviários, assaltos em ônibus e incêndio em casa de shows.

Publicado em 13 de Agosto de 2019 às 14:32

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

13 ago 2019 às 14:32
Fotojornalismo: as imagens do 2º dia da greve de ônibus na Grande Vitória - 13/08/2019 Crédito: Carlos Alberto Silva
No segundo dia de greve dos rodoviários na Grande Vitória, o sindicato que representa as empresas de transporte (GVBus) e a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb) avaliaram que o Sindirodoviários não cumpriu com a determinação de frota mínima de 75% em circulação.
GIRO DE NOTÍCIAS - 13-08-19 - TARDE LUFS
E mais: assaltos a passageiros nos ônibus continuam sendo um problema que assusta os moradores da Grande Vitória; Bombeiros afirmam que casa de shows de Vila Velha não tinha alvará para a festa que terminou após incêndio.

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