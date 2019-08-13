Saiba o que é destaque na CBN Vitória na tarde desta terça (13)

Fotojornalismo: as imagens do 2º dia da greve de ônibus na Grande Vitória - 13/08/2019

No segundo dia de greve dos rodoviários na Grande Vitória, o sindicato que representa as empresas de transporte (GVBus) e a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb) avaliaram que o Sindirodoviários não cumpriu com a determinação de frota mínima de 75% em circulação.