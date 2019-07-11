Saiba o que é destaque na CBN Vitória na tarde desta quinta (11)

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Copa do Mundo Sub-17 no Espírito Santo, boatos sobre a dengue e uma viagem ao Sudão

Publicado em 11 de Julho de 2019 às 14:44

Publicado em 

11 jul 2019 às 14:44
O gramado do Kleber Andrade é o melhor nesta edição do Campeonato Capixaba. Qualidade, porém, não é a mesma da época que recebeu a seleção de Camarões na Copa Crédito: Bernardo Coutinho
A Fifa definiu, nesta quinta-feira (11), as chaves do Mundial Sub-17. Com o sorteio, foram definidas as partidas que serão disputadas no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O capixaba terá a oportunidade, na primeira fase, de ver de perto 12 seleções se enfrentando por uma vaga nas etapas seguintes.
E mais: boatos sobre a dengue podem atrapalhar no combate ao mosquito nas residências. A Secretaria da Saúde orientou como eliminar os focos do mosquito. Além disso, um ouvinte da CBN Vitória foi ao Sudão e apresentou um pouco do país no quadro Viaje na CBN.
GIRO DE NOTÍCIAS - 11-07-19 - TARDE

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