Saiba o que é destaque na CBN Vitória na tarde desta quinta (11)

A Fifa definiu, nesta quinta-feira (11), as chaves do Mundial Sub-17. Com o sorteio, foram definidas as partidas que serão disputadas no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O capixaba terá a oportunidade, na primeira fase, de ver de perto 12 seleções se enfrentando por uma vaga nas etapas seguintes.
E mais: boatos sobre a dengue podem atrapalhar no combate ao mosquito nas residências. A Secretaria da Saúde orientou como eliminar os focos do mosquito. Além disso, um ouvinte da CBN Vitória foi ao Sudão e apresentou um pouco do país no quadro Viaje na CBN.
GIRO DE NOTÍCIAS - 11-07-19 - TARDE