Saiba o que é destaque na CBN Vitória na tarde desta quinta (11)

O gramado do Kleber Andrade é o melhor nesta edição do Campeonato Capixaba. Qualidade, porém, não é a mesma da época que recebeu a seleção de Camarões na Copa

A Fifa definiu, nesta quinta-feira (11), as chaves do Mundial Sub-17. Com o sorteio, foram definidas as partidas que serão disputadas no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O capixaba terá a oportunidade, na primeira fase, de ver de perto 12 seleções se enfrentando por uma vaga nas etapas seguintes.