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Saiba o que é destaque na CBN Vitória na tarde desta quinta (08)

Menor tempo de travessia na Terceira Ponte, horário especial da Caixa para sacar benefícios e nova delegacia especializada em apreensão de armas são os assuntos da rádio que toca notícia

Publicado em 08 de Agosto de 2019 às 14:35

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

08 ago 2019 às 14:35
Terceira Ponte terá mais faixas, porém mais estreitas, o que vai impossibilitar o corredor por parte dos motociclistas Crédito: Nestor Muller/Arquivo
Com o anúncio de mudanças na Terceira Ponte, o Governo do Estado estima que o tempo de travessia entre Vitória e Vila Velha nos horário de pico será reduzido em até 30 minutos. Com as obras, a via vai ganhar novas faixas e passará a contar com três em cada sentido.
GIRO DE NOTÍCIAS - 08-08-19 - TARDE LUFS
Saiba também: Caixa prepara horários especiais de funcionamento para atender aos trabalhadores que vão sacar o FGTS; nova delegacia vai atuar para descobrir a origem das armas ilegais no estado e tirá-las de circulação.

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