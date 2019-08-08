Saiba o que é destaque na CBN Vitória na tarde desta quinta (08)

Com o anúncio de mudanças na Terceira Ponte, o Governo do Estado estima que o tempo de travessia entre Vitória e Vila Velha nos horário de pico será reduzido em até 30 minutos. Com as obras, a via vai ganhar novas faixas e passará a contar com três em cada sentido.
GIRO DE NOTÍCIAS - 08-08-19 - TARDE LUFS
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