Saiba o que é destaque na CBN Vitória na tarde desta quinta (08)

Terceira Ponte terá mais faixas, porém mais estreitas, o que vai impossibilitar o corredor por parte dos motociclistas

Com o anúncio de mudanças na Terceira Ponte, o Governo do Estado estima que o tempo de travessia entre Vitória e Vila Velha nos horário de pico será reduzido em até 30 minutos. Com as obras, a via vai ganhar novas faixas e passará a contar com três em cada sentido.