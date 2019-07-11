Saiba o que assunto na CBN Vitória nesta quinta (11)

Novos quiosques da orla de Camburi começaram a sair do papel. Nesta semana, o K-1 foi reaberto ao público e outras duas unidades tem previsão de abertura até o fim de setembro.

Sindicato dos rodoviários voltou a protestar contra a retirada dos cobradores dos novos ônibus do sistema Transcol. Projeto de lei aprovado para realização do evento "Na Lama", em Jardim da Penha. Recebendo homenagem na Assembleia, o atacante capixaba Richarlison pede mais recursos para a Educação no Espírito Santo.