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Saiba o que assunto na CBN Vitória nesta quinta (11)

Novos quiosques de Camburi, o capixaba Richarlison e evento "Na Lama" são alguns dos assuntos.

Publicado em 11 de Julho de 2019 às 09:12

Publicado em 

11 jul 2019 às 09:12
Novos quiosques da orla de Camburi começaram a sair do papel. Nesta semana, o K-1 foi reaberto ao público e outras duas unidades tem previsão de abertura até o fim de setembro.
GIRO DE NOTÍCIAS - 11-07-19 - MANHÃ LUFS
Sindicato dos rodoviários voltou a protestar contra a retirada dos cobradores dos novos ônibus do sistema Transcol. Projeto de lei aprovado para realização do evento "Na Lama", em Jardim da Penha. Recebendo homenagem na Assembleia, o atacante capixaba Richarlison pede mais recursos para a Educação no Espírito Santo.

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