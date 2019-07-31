Ouça os detaques da CBN Vitória nesta quarta (31)

O Governo do Estado lançou, nesta quarta-feira (31), o Bilhete Único Metropolitano. A integração dos ônibus do Transcol e os municipais de Vitória e Vila Velha será feita a partir do CartãoGV, novo cartão de passe que poderá ser usados em todos os sistemas.
E mais: Governo estuda ampliar para seis o número de faixas na Terceira Ponte; e o governador, Renato Casagrande (PSB), criticou uma decisão judicial que determina a implantação de barreira de segurança na ponte em 180 dias.
GIRO DE NOTÍCIAS - 31-07-19 - TARDE