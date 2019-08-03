Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

GIRO DE NOTÍCIAS

Ouça os destaques da CBN Vitória para este final de semana

As principais notícias para este sábado (03) e domingo (04)

Publicado em 03 de Agosto de 2019 às 07:54

Publicado em 

03 ago 2019 às 07:54
Ressaca atinge o bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini
Uma frente fria está prevista pra chegar ao Espírito Santo neste final de semana e trazendo ventos com intensidade de até 60km/h no norte do estado, em Linhares. A Marinha relata que a frente fria passará pelas regiões Sul e Sudeste do Brasil e os ventos virão de direção Sudoeste a Sudeste, entre o litoral do ES e o Sul da Bahia, na altura de Caravelas. No litoral do estado, às ondas de direção Sudoeste a Sudeste podem chegar em até 2,5 metros, por conta da ressaca. Este é um dos destaques do Giro de Notícias deste final de semana da CBN Vitória.
GIRO DE NOTÍCIAS - SÁBADO - 03-08-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados