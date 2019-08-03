Ouça os destaques da CBN Vitória para este final de semana

Uma frente fria está prevista pra chegar ao Espírito Santo neste final de semana e trazendo ventos com intensidade de até 60km/h no norte do estado, em Linhares. A Marinha relata que a frente fria passará pelas regiões Sul e Sudeste do Brasil e os ventos virão de direção Sudoeste a Sudeste, entre o litoral do ES e o Sul da Bahia, na altura de Caravelas. No litoral do estado, às ondas de direção Sudoeste a Sudeste podem chegar em até 2,5 metros, por conta da ressaca. Este é um dos destaques do Giro de Notícias deste final de semana da CBN Vitória.