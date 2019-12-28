Ouça os destaques da CBN Vitória neste fim de semana

A Força Nacional de Segurança Pública, que atua em Cariacica desde setembro deste ano, vai permanecer no município por pelo menos mais seis meses. O trabalho da tropa, previsto para acabar no fim deste mês, foi prorrogado pelo Ministério da Justiça até junho de 2020.

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E mais: o motorista vai começar o ano pagando mais caro pelo pedágio na Terceira Ponte; segue até 1º de março de 2020 a "Operação Verão" do Corpo de Bombeiros.