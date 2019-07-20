Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Giro de Notícias

Ouça os destaques da CBN Vitória neste fim de semana

Implantação do Bilhete Único Metropolitano nos municipais, reajuste no pedágio da BR-101 e saque do FGTS

Publicado em 20 de Julho de 2019 às 07:19

Publicado em 

20 jul 2019 às 07:19
Ônibus municipal de Vitória Crédito: Divulgação
Os usuários dos ônibus municipais de Vitória e Vila Velha têm que fazer a validação dos cartões de passe dentro dos coletivos a partir desde fim de semana. O processo será o mesmo já feito no Transcol e faz parte da segunda etapa de implantação do Bilhete Único Metropolitano. A expectativa é de que, em setembro, os passageiros possam usar um cartão para utilizar os diferentes sistemas.
GIRO DE NOTÍCIAS - 20-07-19 - SÁBADO
E mais: audiência que vai revisar o pedágio da BR-101 no Espírito Santo foi adiada novamente. Reunião mediada pela Justiça Federal foi remarcada para o dia 31 de julho. O reajuste foi suspenso, desde maio, após ação civil pública da OAB-ES. Saiba também: Governo Federal deve anunciar, na próxima quarta (24), a liberação parcial de saques do FGTS. No quadro Conversa de Bolso, Fernando Galdi indica qual o melhor investimento a se fazer com o recurso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Operação cumpre mandados contra grupo investigado por homicídios, pistolagem e fraude processual
Operação prende PMs e outros suspeitos investigados por homicídios e pistolagem no ES
Imagem de destaque
Jovem perde uma perna após ser mordida por tubarão em praia de Boa Viagem, no Recife
Imagem BBC Brasil
O caso chocante de Agostina Vega, a adolescente de 14 anos assassinada e esquartejada na Argentina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados