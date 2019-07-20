Ouça os destaques da CBN Vitória neste fim de semana

Os usuários dos ônibus municipais de Vitória e Vila Velha têm que fazer a validação dos cartões de passe dentro dos coletivos a partir desde fim de semana. O processo será o mesmo já feito no Transcol e faz parte da segunda etapa de implantação do Bilhete Único Metropolitano. A expectativa é de que, em setembro, os passageiros possam usar um cartão para utilizar os diferentes sistemas.
GIRO DE NOTÍCIAS - 20-07-19 - SÁBADO
E mais: audiência que vai revisar o pedágio da BR-101 no Espírito Santo foi adiada novamente. Reunião mediada pela Justiça Federal foi remarcada para o dia 31 de julho. O reajuste foi suspenso, desde maio, após ação civil pública da OAB-ES. Saiba também: Governo Federal deve anunciar, na próxima quarta (24), a liberação parcial de saques do FGTS. No quadro Conversa de Bolso, Fernando Galdi indica qual o melhor investimento a se fazer com o recurso.