Ouça os destaques da CBN Vitória neste fim de semana

Os usuários dos ônibus municipais de Vitória e Vila Velha têm que fazer a validação dos cartões de passe dentro dos coletivos a partir desde fim de semana. O processo será o mesmo já feito no Transcol e faz parte da segunda etapa de implantação do Bilhete Único Metropolitano. A expectativa é de que, em setembro, os passageiros possam usar um cartão para utilizar os diferentes sistemas.