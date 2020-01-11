Ouça os destaques da CBN Vitória neste fim de semana

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Reforma da Previdência, duplicação da BR-101, epidemia de dengue e casos de afogamentos no verão

Publicado em 11 de Janeiro de 2020 às 13:02

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

11 jan 2020 às 13:02
O governador Renato Casagrande (PSB) sancionou, nessa quinta-feira (9), a lei da reforma da previdência dos servidores públicos do Espírito Santo. As novas regras entrarão em vigor em julho de 2020. Com as mudanças, a idade mínima para aposentadoria passará a ser de 62 anos para mulheres e 65 para homens, seguindo a reforma da Previdência aprovada no Congresso Nacional.
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Começam neste mês as primeiras movimentações para a duplicação da BR 101, no trecho entre Guarapari (km 335) e Anchieta (km 357), no Sul do Espírito Santo. Ao todo, serão 22 km de rodovia que contarão com duas pistas a partir do próximo semestre, em um investimento de aproximadamente R$ 100 milhões.
O Espírito Santo registrou, em 2019, a pior crise epidêmica de dengue dos últimos sete anos. Foram 79.245 casos registrados, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa).

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