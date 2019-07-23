Ouça os destaques da CBN Vitória nesta terça (23)

A praia da Curva da Jurema, em Vitória, sofre com a erosão e a força do mar. Quiosqueiros estão preocupados com os prejuízos ao comércio na região. A Prefeitura de Vitória planeja uma obra de engordamento da faixa de areia no local para conter o avanço da água.
E mais: Golpe do "treme-treme" tem sido aplicado por motoristas de aplicativos de transporte para superfaturar o preço das viagens. Saiba como o golpe é aplicado e como denunciar. Além disso: ciclistas estão trocando a bicicleta pessoal por bikes compartilhadas devido à insegurança para a pratica do esporte na Grande Vitória.
GIRO DE NOTÍCIAS - 23-07-19 - TARDE