Ouça os destaques da CBN Vitória nesta terça (23)

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Erosão na Curva da Jurema, golpe em app de transporte e violência contra ciclistas são assuntos da rádio que toca notícia

Publicado em 23 de Julho de 2019 às 14:48

Publicado em 

23 jul 2019 às 14:48
O mar agitado tem invadido os quiosques da Curva da Jurema, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
A praia da Curva da Jurema, em Vitória, sofre com a erosão e a força do mar. Quiosqueiros estão preocupados com os prejuízos ao comércio na região. A Prefeitura de Vitória planeja uma obra de engordamento da faixa de areia no local para conter o avanço da água.
E mais: Golpe do "treme-treme" tem sido aplicado por motoristas de aplicativos de transporte para superfaturar o preço das viagens. Saiba como o golpe é aplicado e como denunciar. Além disso: ciclistas estão trocando a bicicleta pessoal por bikes compartilhadas devido à insegurança para a pratica do esporte na Grande Vitória.
GIRO DE NOTÍCIAS - 23-07-19 - TARDE
 

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