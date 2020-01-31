Ouça os destaques da CBN Vitória nesta sexta (31)

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Placa Mercosul, alta nos preços após a chuva, prevenção ao coronavírus e quiosques fechados em Vila Velha

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 14:58

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

31 jan 2020 às 14:58
Após sucessivos adiamentos, começou a valer nesta sexta-feira (31) o prazo para uso obrigatório da placa do Mercosul em veículos de todos os estados. A data está de acordo com uma resolução do Contran, de julho do ano passado, que determina a adoção do novo modelo de placas de identificação veicular a partir de 31 de janeiro de 2020.
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Saiba também: após chuvas, preços de alimentos já aumentam em até 79% no ES; principais portos do Espírito Santo já estão adotando medidas para auxiliar no combate à proliferação do coronavírus; por decisão judicial quiosques de Itapuã e Itaparica deverão ser fechados a partir de segunda (3).

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