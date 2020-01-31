Ouça os destaques da CBN Vitória nesta sexta (31)

Após sucessivos adiamentos, começou a valer nesta sexta-feira (31) o prazo para uso obrigatório da placa do Mercosul em veículos de todos os estados. A data está de acordo com uma resolução do Contran, de julho do ano passado, que determina a adoção do novo modelo de placas de identificação veicular a partir de 31 de janeiro de 2020.