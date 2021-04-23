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2021-04-23T00:00:00.000Z

Ouça os destaques da CBN Vitória nesta sexta (23)

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 13:50

Publicado em 

23 abr 2021 às 13:50
A CBN Vitória oferece boletins de notícias em áudio que podem ser acessados tanto ao navegar pelo portal quanto no assistente do Google. Os boletins estão disponíveis de segunda a sexta-feira, e uma edição aos fins de semana.
Se você possui um smartphone Android, será direcionado ao Google Assistant ao clicar para ouvir o áudio.
Já para computadores e dispositivos iOS, o áudio será reproduzido diretamente aqui.
Para ouvir nossos boletins diretamente da plataforma de áudio do Google, basta falar ou digitar "toque notícias da CBN Vitória" no Google Assistant, que já vem instalado em aparelhos Android. Para Iphone, é preciso baixar o aplicativo Google Assistant na App Store.
GIRO CBN TARDE - 3.52s - 23-04-21 LUFS

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