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Ouça os destaques da CBN Vitória nesta sexta (13)

Primeiro dia de saques do FGTS, declaração de deputado na Ales e os riscos de grupos no WhatsApp são assunto na rádio que toca notícia

Publicado em 13 de Setembro de 2019 às 14:18

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

13 set 2019 às 14:18
A fila dá volta dentro da Caixa Econômica em Jardim Limoeiro, na Serra Crédito: Caíque Verli
O primeiro dia de saques de até R$500 por conta do FGTS foi marcado por filas nas agências da Caixa na Grande Vitória. As agências abriram 2 horas mais cedo nesta sexta (13) e vão funcionar neste sábado (14).
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E mais: presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, deputado Erick Musso (PRB) falou à CBN Vitória sobre a declaração polêmica do deputado Capitão Assumção (PSL) dizendo que o parlamentar pode receber censura escrita; no CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré alerta para os riscos de grupos públicos do WhatsApp.

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