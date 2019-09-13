Ouça os destaques da CBN Vitória nesta sexta (13)

O primeiro dia de saques de até R$500 por conta do FGTS foi marcado por filas nas agências da Caixa na Grande Vitória. As agências abriram 2 horas mais cedo nesta sexta (13) e vão funcionar neste sábado (14).
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E mais: presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, deputado Erick Musso (PRB) falou à CBN Vitória sobre a declaração polêmica do deputado Capitão Assumção (PSL) dizendo que o parlamentar pode receber censura escrita; no CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré alerta para os riscos de grupos públicos do WhatsApp.