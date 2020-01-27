Ouça os destaques da CBN Vitória nesta segunda (27)

Já passa de 10 mil o número de pessoas fora de casa, entre desabrigados e desalojados, em decorrência dos temporais que atingem o Espírito Santo desde o dia 17 de janeiro. Nove pessoas morreram no Sul do Estado por causa das chuvas fortes.

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E mais: a barragem é administrada pela empresa Statkraft. No último sábado (25), a Prefeitura de Alegre emitiu um alerta sobre o risco de rompimento, ordenando que os moradores deixassem a região dos distritos de Placa, próximo a Muniz Freire, e Rive.