Ouça os destaques da CBN Vitória nesta segunda (27)

Já passa de 10 mil o número de pessoas fora de casa, entre desabrigados e desalojados, em decorrência dos temporais que atingem o Espírito Santo desde o dia 17 de janeiro. Nove pessoas morreram no Sul do Estado por causa das chuvas fortes.
GIROCBN270120TARDELUFS
E mais: a barragem é administrada pela empresa Statkraft. No último sábado (25), a Prefeitura de Alegre emitiu um alerta sobre o risco de rompimento, ordenando que os moradores deixassem a região dos distritos de Placa, próximo a Muniz Freire, e Rive.
Saiba ainda: de todos os 78 municípios do Espírito Santo, só em quatro deles os eleitores podem precisar ir às urnas duas vezes para eleger o próximo prefeito em outubro deste ano. Isso porque somente Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica têm mais de 200 mil eleitores cada – número mínimo exigido para a possibilidade de segundo turno nas eleições municipais.