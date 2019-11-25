Ouça os destaques da CBN Vitória nesta segunda (25)

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Defesa Civil retira alertas, começa fiscalização na Linha Verde e a programação da Black Friday

Publicado em 25 de Novembro de 2019 às 14:55

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

25 nov 2019 às 14:55
Após uma trégua das fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo nas últimas semanas, a Defesa Civil Estadual informou que não existem mais alertas do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden) para risco de movimento de massa e alagamentos no Espírito Santo. Com isso, o plano de emprego do órgão e do Corpo de Bombeiros voltou para a normalidade.
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E mais: começou a fiscalização na Linha Verde, em Camburi, Vitória. Quem for flagrado descumprindo a regulamentação, poderá ser multado; shoppings terão funcionamento especial para a Black Friday, na sexta (29).

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