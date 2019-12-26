Ouça os destaques da CBN Vitória nesta quinta (26)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES) registrou neste ano, no feriadão de Natal – de sexta-feira (20) até esta quarta-feira (25) – aumento no número de mortes em acidentes nas rodovias federais do Espírito Santo.

Saiba também: Marinha do Brasil emite um alerta para ventos fortes de até 74 km/h para todo o litoral do Espírito Santo; bancos não funcionam nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. E uma cena inusitada: um jacaré foi encontrado na areia da praia de Camburi, em Vitória.