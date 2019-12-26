Ouça os destaques da CBN Vitória nesta quinta (26)

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Natal com aumento de mortes nas rodovias federais, alerta de ventania, expediente dos bancos e jacaré em Camburi

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 14:43

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

26 dez 2019 às 14:43
A Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES) registrou neste ano, no feriadão de Natal – de sexta-feira (20) até esta quarta-feira (25) – aumento no número de mortes em acidentes nas rodovias federais do Espírito Santo.
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Saiba também: Marinha do Brasil emite um alerta para ventos fortes de até 74 km/h para todo o litoral do Espírito Santo; bancos não funcionam nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. E uma cena inusitada: um jacaré foi encontrado na areia da praia de Camburi, em Vitória.

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