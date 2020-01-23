Ouça os destaques da CBN Vitória nesta quinta (23)

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Exército em cidades atingidas pela chuva, aumento de casos da dengue em Vitória, julgamento de Hilário Frasson na PC e mais

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 15:05

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

23 jan 2020 às 15:05
A tropa do Exército chegou em Iconha na manhã desta quinta-feira (23), um dos municípios atingidos pela chuva na semana passada. Os militares vão auxiliar nos trabalhos de limpeza e reestruturação das cidades que ficaram embaixo d'água, com a cheia dos rios.
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Saiba também: os casos de dengue — que se alastraram por todo o Espírito Santo no último ano — devem permanecer altos em 2020. Somente na Capital, há 874 casos suspeitos de dengue nos 16 primeiros dias de janeiro. O número é 176% maior que no mesmo período do ano passado, quando foram 316 notificações, segundo a prefeitura de Vitória. 
E ainda: o Conselho da Polícia Civil vai julgar, na próxima quarta-feira (29), um recurso contra a decisão de expulsar o policial Hilário Frasson, acusado de mandar matar a ex-esposa, a médica Milena Gottardi.

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