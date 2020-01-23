Ouça os destaques da CBN Vitória nesta quinta (23)

A tropa do Exército chegou em Iconha na manhã desta quinta-feira (23), um dos municípios atingidos pela chuva na semana passada. Os militares vão auxiliar nos trabalhos de limpeza e reestruturação das cidades que ficaram embaixo d'água, com a cheia dos rios.

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Saiba também: os casos de dengue — que se alastraram por todo o Espírito Santo no último ano — devem permanecer altos em 2020. Somente na Capital, há 874 casos suspeitos de dengue nos 16 primeiros dias de janeiro. O número é 176% maior que no mesmo período do ano passado, quando foram 316 notificações, segundo a prefeitura de Vitória.