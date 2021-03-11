Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

2021-03-11T00:00:00.000Z

Ouça os destaques da CBN Vitória nesta quinta (11)

Publicado em 11 de Março de 2021 às 13:47

Publicado em 

11 mar 2021 às 13:47
A CBN Vitória oferece boletins de notícias em áudio que podem ser acessados tanto ao navegar pelo portal quanto no assistente do Google. Os boletins estão disponíveis de segunda a sexta-feira, e uma edição aos fins de semana.
Se você possui um smartphone Android, será direcionado ao Google Assistant ao clicar para ouvir o áudio.
Já para computadores e dispositivos iOS, o áudio será reproduzido diretamente aqui.
Para ouvir nossos boletins diretamente da plataforma de áudio do Google, basta falar ou digitar "toque notícias da CBN Vitória" no Google Assistant, que já vem instalado em aparelhos Android. Para Iphone, é preciso baixar o aplicativo Google Assistant na App Store.
GIROCBNTARDE110321LUFS

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tunel e coreográfias de k-pop se unem em evento único
K-Arraiá: evento que une K-pop e festa junina chega à 2ª edição em Cariacica
Carreta tomba e explode em Alfredo Chaves
Caminhão-tanque tomba na pista e explode em Alfredo Chaves
Suspeito foi preso em Guarapari durante a Operação Mulher Segura
Jovem agredida e mantida em cárcere por companheiro é resgatada em Guarapari

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados