Ouça os destaques da CBN Vitória nesta quarta (10)

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Entre os assuntos, a Barragem dos Imigrantes e o Cadastro Estadual de Pedófilos

Publicado em 10 de Julho de 2019 às 09:33

Publicado em 

10 jul 2019 às 09:33
A Justiça designou peritos para avaliarem cerca de 20 terrenos localizados no município de Viana, na área em que será construída a Barragem dos Imigrantes, no Rio Jucu, entre Viana e Domingos Martins.
GIRO DE NOTÍCIAS - 10-07-19 - MANHÃ LUFS
Segundo o Detran, mais de 99 mil multas foram emitidas por excesso de velocidade no ES no primeiro semestre. Cadastro Estadual de Pedófilos deve ser instituído em até 60 dias, com o nome completo, foto e características físicas do pedófilo. O cadastro poderá ser feito Secretaria de Estado de Segurança Pública.

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