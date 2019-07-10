Ouça os destaques da CBN Vitória nesta quarta (10)

A Justiça designou peritos para avaliarem cerca de 20 terrenos localizados no município de Viana, na área em que será construída a Barragem dos Imigrantes, no Rio Jucu, entre Viana e Domingos Martins.

Segundo o Detran, mais de 99 mil multas foram emitidas por excesso de velocidade no ES no primeiro semestre. Cadastro Estadual de Pedófilos deve ser instituído em até 60 dias, com o nome completo, foto e características físicas do pedófilo. O cadastro poderá ser feito Secretaria de Estado de Segurança Pública.