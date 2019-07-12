Ouça o que é notícia na CBN Vitória nesta sexta (12)

O Espírito Santo está entre os 10 Estados que registram mais mortes de crianças e adolescentes por acidentes. O número é do Datasus e foi compilado pela ONG Criança Segura.
GIRO DE NOTÍCIAS - 12-07-19 - MANHÃ LUFS
Quatro anos depois da estudante Ana Clara Félix Cabral, 19 anos, ter sido assassinada, o ex-militar e na época namorado da jovem, Itamar Rocha Lourenço Junior, foi condenado a 31 anos de prisão, em regime fechado. Veículos abandonados nas ruas são fáceis de encontrar na Grande Vitória. Vitória é a cidade com mais registros.