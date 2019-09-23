Ouça o que é notícia na CBN Vitória nesta segunda (23)

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Primeiro dia de Primavera com ventos fortes; a Cruz do Papa foi pintada de verde-escuro; Após incêndio, bombeiros retiram entulhos de loja na Vila Rubim

Publicado em 23 de Setembro de 2019 às 09:27

Publicado em 

23 set 2019 às 09:27
Ventania leva cobertura de quiosque, agita mar e gera alerta na 3ª Ponte. Na Terceira Ponte, a concessionária Rodosol alerta para os ventos fortes e pede atenção redobrada do motorista.
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Pintaram a Cruz do Papa de verde-escuro. Escultura localizada na Praça do Papa e que lembra a vinda de João Paulo II ao Espírito Santo, em 1991, perdeu o branco característico. Após incêndio, bombeiros retiram entulhos de loja na Vila Rubim. Capitão Bragança, do Corpo de Bombeiros, afirma que o momento agora é de retirada do material que "ainda está queimando no fundo da edificação"
 

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