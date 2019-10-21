Ouça o que é notícia na CBN Vitória nesta segunda (21)

Em todo o Espírito Santo mais de 30 agências da Caixa funcionarão em horário ampliado nestas segunda (21) e terça (22) para o saque imediato do FGTS, de até R$ 500 de cada conta ativa ou inativa, para trabalhadores nascidos em Janeiro e que não possuem conta no banco.

Governador Renato Casagrande faz cirurgia na mão após queda. O socialista apareceu em suas redes sociais com a mão direita imobilizada após passar por intervenção cirúrgica. Celulares adiantam horário em uma hora e assustam capixabas. Um decreto do presidente Jair Bolsonaro suspendeu o horário de verão no Brasil, mas muitos aparelhos fizeram a alteração. E acompanhe as notícias do Enem.