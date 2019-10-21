Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Ouça o que é notícia na CBN Vitória nesta segunda (21)

Agência abertas com horário ampliados para saque imediato do FGTS; Governador Renato Casagrande faz cirurgia na mão após queda; Celulares adiantam horário em uma hora e assustam capixabas

Publicado em 21 de Outubro de 2019 às 09:37

Publicado em 

21 out 2019 às 09:37
Em todo o Espírito Santo mais de 30 agências da Caixa funcionarão em horário ampliado nestas segunda (21) e terça (22) para o saque imediato do FGTS, de até R$ 500 de cada conta ativa ou inativa, para trabalhadores nascidos em Janeiro e que não possuem conta no banco.
GIROCBN211019L
Governador Renato Casagrande faz cirurgia na mão após queda. O socialista apareceu em suas redes sociais com a mão direita imobilizada após passar por intervenção cirúrgica. Celulares adiantam horário em uma hora e assustam capixabas. Um decreto do presidente Jair Bolsonaro suspendeu o horário de verão no Brasil, mas muitos aparelhos fizeram a alteração. E acompanhe as notícias do Enem.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Até guerra influencia queda da Ufes em ranking internacional de universidades
Imagem de destaque
9 receitas de caldos para festa junina fáceis de fazer
Plenário do Senado Federal
Senadores do ES assinam PEC do 'horário flexível' após avanço da 6x1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados