Ouça o que é notícia na CBN Vitória nesta segunda (18)

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Pode voltar a chover forte no ES; PRF diz que BR 262 pode voltar a ser fechada; Saiba onde fazer doações para vítimas da chuva no Espírito Santo; Vila Velha inicia nova etapa de vacinação contra o sarampo

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 10:26

Publicado em 

18 nov 2019 às 10:26
Pode voltar a chover forte no ES. O tempo deve continuar instável nos próximos dias, segundo previsão do Climatempo.
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PRF diz que BR 262 pode voltar a ser fechada se chover. Alerta destaca que a situação da pista e do entorno ainda inspira muita atenção. Rodovia está totalmente liberada no momento. Saiba onde fazer doações para vítimas da chuva no Espírito Santo. Centenas de pessoas tiveram que sair de casa por causa das fortes chuvas. A maioria delas está em abrigos das prefeituras. Começa nova etapa de vacinação contra o sarampo.
 

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