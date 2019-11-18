Ouça o que é notícia na CBN Vitória nesta segunda (18)

PRF diz que BR 262 pode voltar a ser fechada se chover. Alerta destaca que a situação da pista e do entorno ainda inspira muita atenção. Rodovia está totalmente liberada no momento. Saiba onde fazer doações para vítimas da chuva no Espírito Santo. Centenas de pessoas tiveram que sair de casa por causa das fortes chuvas. A maioria delas está em abrigos das prefeituras. Começa nova etapa de vacinação contra o sarampo.