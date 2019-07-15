Ouça o que é notícia na CBN Vitória nesta segunda (15)

Cruz do Papa passa por restauro e pomba é retirada do monumento. A restauração faz parte do projeto de Recuperação e Restauração dos Monumentos Urbanos da capital.

Fãs de carrinhos de rolimã tomam ruas de Vitória. Cerca de 20 competidores participaram do evento no bairro Santa Martha, em Vitória. A concessão de sete quiosques desocupados dos 17 existentes na Curva da Jurema para uma administradora privada está com um novo edital de licitação previsto para ser aberto neste mês de julho.