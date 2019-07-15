Ouça o que é notícia na CBN Vitória nesta segunda (15)

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Cruz do Papa em restauração, corrida de carrinhos de rolimã em Vitória e novo edital de concessão de quiosques na Curva da Jurema são os assuntos. Confira!

Publicado em 15 de Julho de 2019 às 09:04

Publicado em 

15 jul 2019 às 09:04
Cruz do Papa passa por restauro e pomba é retirada do monumento. A restauração faz parte do projeto de Recuperação e Restauração dos Monumentos Urbanos da capital. 
GIRO DE NOTÍCIAS - 15-07-19 - MANHÃ LUFS
Fãs de carrinhos de rolimã tomam ruas de Vitória. Cerca de 20 competidores participaram do evento no bairro Santa Martha, em Vitória. A concessão de sete quiosques desocupados dos 17 existentes na Curva da Jurema para uma administradora privada está com um novo edital de licitação previsto para ser aberto neste mês de julho.

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