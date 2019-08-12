Ouça o que é notícia na CBN Vitória nesta segunda (12)

Justiça determina 75% da frota de ônibus circulando durante greve. De acordo com a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), a paralisão é uma ação despropositada por parte de alguns dirigentes sindicais

O comércio já estima prejuízos. O presidente da Fecomércio, José Lino Sepulcri, calcula que falta de ônibus e a não circulação dos consumidores vão causar um prejuízo de R$ 10 milhões ao comércio da Grande Vitória nesta segunda. Moradores de Cobilândia aguardam saque do FGTS por chuvas de maio. Segundo a prefeitura de Vila Velha, todos os endereços afetados foram enviados para a Caixa Econômica Federal, que agora analisa a documentação. No entanto, não há um prazo definido para o início dos saques