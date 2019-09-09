Ouça o que é notícia na CBN Vitória nesta segunda (09)

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Entre os assuntos: o primeiro dia útil de integração dos cartões dos ônibus do Transcol e municipais de Vila Velha e Vitória e a liberação de mais um lote de restituições do Imposto de Renda 2019

Publicado em 09 de Setembro de 2019 às 09:06

Publicado em 

09 set 2019 às 09:06
Hoje é o primeiro dia útil de integração dos cartões do sistema Transcol com os dos ônibus municipais de Vila Velha e Vitória, mas ainda não é possível pagar uma única passagem.
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No aniversário de 468 anos de Vitória, prefeito comparou a capital a outras do mundo e disse que qualidade de vida capixaba gera inveja mundo afora. A Receita Federal liberou na manhã desta segunda-feira, dia 9, a consulta ao quarto lote de restituições do Imposto de Renda 2019. O dinheiro será depositado na conta do contribuinte no dia 16 deste mês.
 

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