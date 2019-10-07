Ouça o que é notícia na CBN Vitória nesta segunda (07)

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Entre os assuntos: começa nesta segunda (7), a Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo; e o final de semana foi de Remada Rosa em praia de Vitória.

Publicado em 07 de Outubro de 2019 às 09:33

Publicado em 

07 out 2019 às 09:33
Começa nesta segunda (7), a Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo, para crianças de seis meses a menores de cinco anos. Campanha vai até dia 25 de outubro e o sábado, 19, será o Dia D de mobilização nacional.
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Centenas de pessoas participam da 6ª Remada Rosa em praia de Vitória. O evento faz parte do calendário oficial do Outubro Rosa no ES. A Logos Hope, a maior livraria flutuante do mundo, chega a Vitória esta semana, no dia 9, e ficará aberta entre 10 e 20 de outubro. No dia 25, será a audiência pública para tratar da implantação da Guarderia Náutica Municipal, na Praça dos Desejos, em Vitória.

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